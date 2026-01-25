Haberler

İstanbul'da masaj salonlarına ve kumar faaliyetlerine yönelik asayiş denetimi

Güncelleme:
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, masaj salonları ve kumarhanelere yönelik yaptığı denetimlerde birçok işyerini mühürlerken, fuhşa aracılık edenler ve kumar oynayanlara ceza kesti.

İstanbul polisince, masaj salonlarına ve kumar faaliyetlerine yönelik asayiş denetimi yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Ocak Cuma günkü denetimler kapsamında 20 masaj salonunu kontrol etti.

Denetimlerde, mühürlerin bozulduğu tespit edilen 2 iş yeri yeniden kapatıldı.

İş yerlerinde sigortasız çalıştırıldığı belirlenen 32 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Bakırköy'deki 2 masaj salonunda fuhşa aracılık ve yer temin ettiği belirlenen 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.???????

Buna ilişkin 7 kadın ilgili birimlere teslim edilirken toplam 11 masaj salonu hakkında işlem yapıldı.

Aynı günkü kumar uygulamasında ise 368 iş yeri denetlenirken 5 bin 215 kişinin genel bilgi toplama (GBT) sorgulaması gerçekleştirildi.

Çeşitli suçlardan aranan 4 şüphelinin yakalandığı denetimlerde kumar oynadığı tespit edilen 178 kişiye toplam 2 milyon 65 bin 512 lira idari para cezası kesildi.

Kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı tespit edilen 35 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Denetimlerde 90 bin 120 lira, 100 dolar, 3 ruhsatsız tabanca, 293 fişek, uyuşturucu madde ve çok sayıda kumar materyali ele geçirildi.

Kaynak: AA / Yağız Ekrem Çiftçi - Güncel
