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İstanbul'da masaj operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı, 16 kadın kurtarıldı

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İstanbul'da masaj salonları ve fuhuş yapıldığı belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı, 16 kadın kurtarıldı. Ekiplerin adreslerdeki arama ve gözaltı işlemleri sürüyor.

İstanbul'da masaj salonları ve fuhuş yapıldığı belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen arama ve gözaltı kararları doğrultusunda, kamu düzenini bozan eylemlerin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, masaj salonları ve fuhuş yapıldığı belirlenen mekanlara eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, fuhşa aracılık ettiği tespit edilen 15 şüpheli gözaltına alındı, fuhşa zorlandıkları belirlenen 16 kadın kurtarıldı.

Ekiplerin adreslerdeki arama ve gözaltı işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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