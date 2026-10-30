İstanbul'da mal varlığı aklama soruşturmasında 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul'da mal varlığı aklama soruşturmasında 8 şüpheli adliyeye sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama soruşturmasında gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesi tamamlanan şüphelilerden 2'si tutuklama talebiyle, 6'sı adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
İstanbul'da 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçu kapsamında yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye getirildi. Savcılık ifadesi tamamlanan şüphelilerden 2'si tutuklama talebiyle, 6 kişi adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçuna ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. 2 şüpheliye yönelik arama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.
2 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ
Savcılık ifadesi tamamlanan şüphelilerden 2'si tutuklama talebiyle, 6 kişi adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.