İstanbul'da mal varlığı aklama soruşturmasında 10 şüpheli için gözaltı kararı verildi

İstanbul'da mal varlığı aklama soruşturmasında 10 şüpheli için gözaltı kararı verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçuna yönelik soruşturmasında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılıkça yürütülen soruşturma sürüyor.
İstanbul'da 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçu kapsamında yürütülen soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçuna yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı