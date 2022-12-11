İstanbul'da lodos... Kadıköy sahili kırmızı yosunla kaplandı Güncel Haberler İstanbul'da lodos... Kadıköy sahili kırmızı yosunla kaplandı İstanbul'da etkili olan lodos sonrasında Caddebostan Sahili kırmızı yosunla kaplandı. İstanbul'da lodos... Kadıköy sahili kırmızı yosunla kaplandı İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan lodos sonrasında Caddebostan Sahili kırmızı yosunla kaplandı. Şiddetli dalgalar, kırmızı yosunları yürüyüş yoluna taşıdı. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, İstanbul'da akşam saatlerinde başlayacak olan fırtına için sarı kodla uyarıda bulunmuştu. Anadolu Yakası'nda etkisini gösteren lodos, Kadıköy Caddebostan sahilini yine kırmızı yosunlarla kapladı. Şiddetli dalgalarla birlikte sahile vuran kırmızı renkli yosunların sahildeki kayalıkları ve yürüyüş yolunu kapladığı görüldü. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Caddebostan İstanbul Kadıköy Güncel Haberler

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