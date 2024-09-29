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İstanbul'a şiddetli sağanak yağış uyarısı! Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek

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AKOM, İstanbul'da akşam saatlerinden şiddetli sağanak yağışların görüleceğini açıkladı. Soğuk hava dalgasıyla birlikte şehirde sıcaklıkların 8 ila 10 derece düşmesi bekleniyor.

İBB Afet Koordinasyon Merkezi, akşam saatlerinden itibaren İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde yağışların etkisini artıracağını duyurdu. Soğuk havayla birlikte sıcaklıkların 8 ila 10 derece düşmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA AKŞAM SAATLERİNDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi ( Akom ), İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde yağışların akşamdan itibaren etkisini artıracağını bildirdi. AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere bölge genelinde akşam saatlerinden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkili olmasının beklendiği ifade edildi.

SICAKLIKLAR 10 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Halihazırda yaz değerlerinde seyreden sıcaklıkların rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetlenmesiyle 8 ila 10 derece birden azalacağının, beraberinde il genelinde sabah saatlerine kadar yer yer kuvvetli sağanak geçişlerinin yaşanacağının tahmin edildiği belirtildiği açıklamada, salı akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi beklenen yağışların Şile, Beykoz, Çekmeköy ve Tuzla gibi kuzey ve doğu bölgelerinde kuvvetli olabileceği aktarıldı.

Açıklamada, sıcaklıkların ise çarşamba gününden itibaren tekrar mevsim normalleri üzerine çıkacağı, kuvvetli sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların hazırlıklı ve tedbirli olması gerektiği kaydedildi.

İstanbul'da Kuvvetli Yağış ve Sıcaklık Düşüşü Bekleniyor

İstanbul'a şiddetli sağanak yağış uyarısı! Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek
Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel

Marmara Bölgesi Hava Durumu istanbul Güncel Sağlık Yaşam AKOM

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Yorumlar (1)

Seydo:

Gelsin artık mübarek. Kuraklık çok kötü.

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