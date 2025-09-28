Haberler

İstanbul'da Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un kuzey kesimlerinde yarın sabah başlayacak kuvvetli sağanak yağışlara karşı uyarıda bulundu. Arnavutköy, Eyüpsultan, Çatalca ve Sarıyer ilçeleri için sel ve su baskını riskine dikkat çekildi.

(İSTANBUL) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre, yarının ilk saatlerden öğle saatlerine kadar beklenen sağanak, Arnavutköy, Eyüpsultan, Çatalca ve Sarıyer ilçelerinde etkili olacak. İstanbul Valiliği, yağışlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, yarının ilk saatlerden öğle saatlerine kadar beklenen kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor.

İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasının kuzey kesimlerinde olmak üzere özellikle Arnavutköy, Eyüpsultan, Çatalca ve Sarıyer ilçelerinde kuvvetli olması beklenirken sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksama uyarısı yapıldı.

İstanbul Valiliği de dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yaptı.

Kaynak: ANKA / Güncel
