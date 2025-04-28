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İstanbul'da Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı

İstanbul'da Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı
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İstanbul'da, 1 Mayıs'a kadar sürecek olan kuvvetli rüzgarın hızı saatte 40 ila 75 km'ye kadar ulaşacak. Düşen sıcaklıklar ve olası ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi durumlara karşı İstanbullulara tedbirli olmaları tavsiye ediliyor.

(İSTANBUL) İstanbul'da rüzgarın, 1 Mayıs Perşembe gününe kadar kuvvetli ve zaman zaman fırtına şiddetinde esmesi bekleniyor. İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'un meteorolojik verilerine göre, Perşembe gününe kadar rüzgar hızı saatte 40 ila 75 km'ye kadar ulaşacak. Perşembe gününden sonra İstanbul genelinde aralıklarla sağanak yağış geçişleri yaşanacak.

Sıcaklıklar düşecek

Kuzeyden gelen soğuk hava dalgası ve bulutlu gökyüzü etkisiyle, sıcaklıkların 13-15°C aralığında seyredeceği ve mevsim normallerinin altında kalacağı tahmin ediliyor. Yağışların genel anlamda olumsuz bir etkisinin beklenmediğini bildirirken, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle yaşanabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı ve tabela uçması ile ulaşımda aksamalar gibi durumlara karşı İstanbulluların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Özellikle Perşembe gününe kadar sürecek fırtına etkisine karşı gerekli önlemlerin alınması önem taşıyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
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