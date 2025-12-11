Haberler

İstanbul'da tarihi eser operasyonunda ele geçirilenler sergilendi

İstanbul'da tarihi eser operasyonunda ele geçirilenler sergilendi
İstanbul'da son 2 ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 17 adreste yasadışı kültür varlığı ve yasaklı tür materyalleri ele geçirildi. 15 şüpheli gözaltına alındı, müzelere devredilecek eserler arasında Osmanlı, Roma, Bizans dönemlerine ait çok sayıda obje bulunuyor.

Gülseren KARAPINAR-Şevval CİNDİR/İSTANBUL, - İstanbul'da son 2 ayda, kültür varlıklarının ve yasaklı türlere ait materyallerin yasa dışı ticaretinin önlenmesine yönelik 7 ilçede 17 adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda ele geçirilenler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son 2 ayda Fatih, Bakırköy, Maltepe, Kartal, Üsküdar, Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa'da bulunan 17 adrese 15 farklı operasyon düzenledi. Operasyonda, 15 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise Osmanlı, Roma, Bizans ve İmparatorluk dönemlerine ait 552 sikke; 17, 18, 19'uncu yüzyıllara ait Osmanlı dönemi subay kılıçları, Osmanlı subay kemeri, apolet, madalya, fes, nişan, kale tüfeği, piştov, kalkan, berat, Osmanlıca metinler ile aynı dönemlere ait Hristiyanlık inancında ibadetlerde kullanılan ikona, tablo ve resimlerin de aralarında bulunduğu bin 25 eser ele geçirildi.

6 BİN 206 OBJE ELE GEÇİRİLDİ

Aynı baskında koruma altındaki türlere ait materyaller kapsamında olan timsah tahniti, sülün tahniti, engerek tahniti, ceylan postu, piton derisi, timsah eli ve trofesi, yaban keçisi kafatası, aslan tırnağı, kurt dişi, timsah dişi, fil dişi ile fildişinden imal edilmiş çeşitli boyutlarda objeler; fildişi, caretta caretta, geyik boynuzu, balina dişi ve bufalo boynuzundan imal edilmiş tespihlerden oluşan toplam 6 bin 206 obje de ele geçirildi. Ele geçirilen kültür varlıklarının müzelere, CITES kapsamındaki materyallerin ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi. Yakalanan 15 şüpheliden 3'ü hakkında adli işlem yapıldığı, 12'si hakkında işlemlerin sürdüğü kaydedildi. Operasyonlarda ele geçirilenler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ise ele geçirilen eserleri yerinde inceledi.

Haberler.com
