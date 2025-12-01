Haberler

İstanbul'da Kültür Sanat Etkinlikleri Şenliği

İstanbul, bu hafta boyunca tiyatro oyunları, konserler ve sergilerle dolu bir kültür sanatı etkinliği programı sunacak. Şehir Tiyatroları'ndan bale gösterilerine ve çeşitli müzik konserlerine kadar birçok etkinlik gerçekleşecek.

İstanbul, bu hafta sergilerden konserlere, tiyatro oyunlarından festivallere birçok etkinliğe sahne olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları yarın İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde "Ben Medea Değilim" oyununu, 3-6 Aralık'ta Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde "Yaftalı Tabut", Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde "Yoldan Çıkan Oyun", Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde "Kahvaltıya Kalsana", Ümraniye Sahnesi'nde "Savaş ve Barış", Müze Gazhane Meydan Sahne'de "Gidion'un Düğümü", Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde "Maviydi Bisikletim", Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde "Hayat Der Gülümserim" oyunlarını tiyatroseverlerle buluşturacak.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 3 ve 6 Aralık'ta "Romeo ve Juliet" bale gösterisi izleyiciye sunulacak.

Zorlu PSM'de bugün "Afife", yarın "Autopsy", yarın ve 3 Aralık'ta "Don Quixote (Don Kişot)", 5-7 Aralık'ta "Güneş'in Oğlu", 7 Aralık'ta ise "Güne Bakan Cam Kırıkları" ve "Amadeus" oyunları sahnelenecek.

"Saatleri Ayarlama Enstitüsü" 5 Aralık'ta Maximum Uniq Hall'de, "Elf Müzikali" oyunu ise 6 Aralık'ta Maximum Uni Box'ta izlenebilecek.

Konserler

AKM'de 4 Aralık'ta Fransız besteci ve yapımcı Eliott Tordo, 5 Aralık'ta "İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri", 6 Aralık'ta "Türk Telekom Prime Kahve Konserleri Sagalassos Antik Mirasın Melodisi" ile "İtirazım Var Senfonik Müslüm Gürses Şarkıları", 7 Aralık'ta ise "Farid Farjad Eserleri" konseri gerçekleşecek.

Alman ünlü müzik grubu Rammstein'ın solisti Till Lindemann, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda, Hollandalı müzik grubu "Weval" %100 Studio'da 6 Aralık'ta sahne alacak.

JJ Arena Ataşehir'de 5 Aralık'ta Emircan İğrek, 6 Aralık'ta "maNga", Jolly Joker Vadistanbul'da 5 Aralık'ta İrem Derici, 6 Aralık'ta Yıldız Tilbe, Jolly Joker Atakent Tema'da 6 Aralık'ta Melek Mosso konser verecek.

Bülent Ortaçgil 6 Aralık'ta Kadıköy Sahne'de dinleyiciyle buluşacak.

Bostancı Gösteri Merkezi'nde 4 Aralık'ta Funda Arar, 6 Aralık'ta Candan Erçetin, 7 Aralık'ta ise Rus piyanist ve besteci Evgeny Grinko konser verecek.

Emre Altuğ, 5 Aralık'ta Dada Salon Kabarett'te, 6 Aralık'ta Hilton İstanbul Kozyatağı'nda müzikseverlerle buluşacak.

Sergiler

Oğuz Atay'ın Beyoğlu'nda kaleme aldığı "Tutunamayanlar" eserinden ilhamla hazırlanan "Gölgeler ki Güneşe Bağlı" karma resim sergisi, 21 Aralık'a kadar 15 sanatçının eserlerini görme fırsatı sunuyor.

İranlı sanatçı Seyed Davoud'un yeni eserlerinden oluşan "Kain'at" sergisi, Ortaköy'deki Hüsrev Kethüda Hamamı'nda 14 Aralık'a kadar görülebilecek.

Geleneksel Türk ebru sanatını yorumlayan sanatçı Gülten Akagündüz'ün "Sarayın Kuşları" sergisi, Milli Saraylar Resim Müzesi Hüseyin Zekai Paşa Sergi Salonu'nda 6 Aralık'a kadar açık olacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve Mercedes-Benz Türk işbirliğinde hayata geçirilen Sanatçı Destek Fonu (SaDe) programının 2024-2025 dönemi sanatçılarının yeni üretimlerinden oluşan sergi, 21 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

Şule Yüksel Şenler ile Malcolm X'in hak ve özgürlük mücadelesine ışık tutarak miraslarını yaşatmayı amaçlayan "Yankılar" sergisi, 27 Kasım'a kadar AKM'de izlenebilecek.

İstanbul Sinema Müzesi'ndeki "James Cameron Sanatı" sergisi, 28 Şubat 2026'ya kadar usta yönetmenin çocukluk eskizlerinden "Avatar" ve "Terminatör" gibi kült filmlere uzanan yaratım sürecini izleyiciyle buluşturuyor.

"Karanlık Dünya" sergisi, 14 Aralık'a kadar Salt Galata'da ziyaret edilebilecek. Salt Beyoğlu ise 1 Mart 2026'ya kadar "90'lardan Beri Halıdayız" sergisini ağırlıyor.

Pera Müzesi'ndeki "Ortak Duygular: British Council Koleksiyonu'ndan Yapıtlar" sergisi, 18 Ocak 2026'ya kadar ziyaret edilebilecek.

Ali Kazma'nın kitap, yazı ve bilginin izini süren video ve fotoğraf işlerini bir araya getiren "Aklın Manzaraları" sergisi 1 Şubat 2026'ya kadar, çağdaş Türk sanatının öncü isimlerinden Ömer Uluç'un "Ufuk Çizgisinden Öteye" sergisi 12 Aralık'a kadar İstanbul Modern'de açık olacak.

Kaynak: AA / Ömer Mirza Şeker - Güncel
