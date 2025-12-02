İstanbul'da "Kudüs ve Gazze Ekseninde Filistin ve Siyonizm Meselesi" seminer programı başladı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) iş birliğiyle "Kudüs ve Gazze Ekseninde Filistin ve Siyonizm Meselesi-Öğretmenler İçin Sertifikalı Seminer Programı" toplantısı düzenlendi.

FSMVÜ Ayasofya Yerleşkesi Gülhane Binası'nda gerçekleştirilen toplantıda, üniversitenin Orta Doğu ve Afrika Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ORDAM) Müdürü Prof. Dr. Zekeriyya Kurşun, Gazze soykırımının 2 yıl içinde kadın, çocuk, yaşlı, öğrenci, öğretmen, bilim adamı, sağlık görevlisi ve gazetecilerin bulunduğu yüzbinlerce Gazzelinin hayatına mal olduğunu belirtti.

Kurşun, şunları söyledi:

"Her ne kadar Uluslararası Adalet Divanı (UAD) ile Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail devleti ve onun katil sözde başbakanı hakkında soykırım yaptıklarına dair suçları sabit görmüşlerse de, uluslararası toplumun eylemsizliği ve siyonist lobilerin dünyadaki etkisi bu kararların uygulanmasına engel teşkil etmektedir. Bu yüzden uluslararası toplum gerçek görevini yerine getirinceye ve Filistinlilerin gasp edilen hakları iade edilinceye kadar sivil toplum hareketlerinin sürdürülmesi, evlerden eğitim kurumlarına, iş yerlerinden, hastanelere, hayatın her noktasına kadar ulaşarak Filistin, Kudüs ve Gazze için farkındalığın oluşturması zarureti bulunmaktadır. Bu mesele 7 Ekim 2023'te başlamadığı gibi Türkiye'nin de çabalarıyla kurulan kırılgan ateşkes ile sonlanmadığı bir gerçektir. Meselenin önünde daha uzun bir yol vardır."

Kurşun, Türkiye ve dünya toplumlarının yaşanan vahşet karşısında sokaklarda tepkilerini gösterdiklerini ancak bu tepkinin, sonuç alınması için, Filistin halkının haklarının iadesi ve özellikle katil bir devletin siyonist aklının restorasyonu için yeterli olmadığını anlatarak, meselenin tarihi derinliği kadar geleceğe de uzanan bir boyutu olduğunu aktardı.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi olarak uzun zaman önce kurdukları Ortadoğu ve Afrika Araştırmaları Merkezi'nde, coğrafyayı ve mağdur coğrafyaları ilgilendiren bilimsel faaliyetler yaptıklarını aktaran Kurşun, şöyle devam etti:

"Özellikle Filistin konusunda siyonist propagandası ile geliştirilen asılsız iddialara cevap verecek bir dizi bilimsel üretimler gerçekleştirdik. İsrail'i de rahatsız eden bu çalışmalar büyük çoğunlukla bilim insanları ve meseleye doğrudan muhatap olanlar arasında dolaşmaktadır. Yaptığımız çalışmaların birinde, Türkiye'de Filistin, Kudüs ve Gazze algısının yüksek olduğu ancak bunun sürdürülebilir olması için mutlaka bilgi ile desteklenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Özellikle ortaöğretim düzeyindeki gençlerin konuya anne babaları veya sosyal medyadan aşina olabildikleri anlaşılmıştır."

Seminerlerde Filistin tarihi, Filistin halkının toprak ve egemenlik hakları ele alınacak

Kurşun, merkezlerinin bilimsel çalışmaların yanında 2 sosyal sorumluluk projesi geliştirdiğini belirterek, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptıkları protokol çerçevesinde uzmanların İstanbul'da lise düzeyindeki okullara giderek Filistin, Kudüs ve Gazze'yi anlattıklarını söyledi.

İkinci projelerinin ise "Kudüs ve Gazze Ekseninde Filistin ve Siyonizm Meselesi" başlığı altında eğitimcilerin eğitimi projesi olduğunu kaydeden Kurşun, "Bu projede, yine İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde İstanbul'daki okullardan seçilen gönüllü öğretmenler üniversitemize gelerek 'Filistin ve Siyonizm Meselesi' konusunda farkındalık eğitimi verebilecek bir eğitim almaktadırlar." ifadelerini kullandı.

Seminerlerde Filistin tarihi, Filistin halkının toprak ve egemenlik hakları, bölgedeki Osmanlı mirası ve bunun uluslararası hukuk bakımından değerlendirilmesinin ele alınacağını kaydeden Kurşun, siyonizmin amaçları ve bugüne kadar gerçekleştirdikleri ile gerek ülkede ve gerekse dünyada Filistin konusunda ileri sürülen kasıtlı iddialar ve yanlış bilgilerin öğretilmesinin hedeflendiğini anlattı.

Kurşun, "Beklentimiz bu eğitimi alan öğretmenlerimizin, bizim ulaşamadığımız noktalarda öğrencilerimizi ve gençlerimizi dünyanın en büyük problemi haline getirilen ve esasında dünyamızın barış anahtarı olan Filistin ve Kudüs konularında bilinçlendirmeleridir." dedi.

Hedeflerinin, bu programları önce İstanbul'da her ilçede, akabinde bütün Türkiye'de 81 ilde yaygınlaştırmak olduğunu vurgulayan Kurşun, "Böylece üniversitede üretilen bilgi dolaşıma sokulurken, Türkiye'nin Filistin ile olan tarihi bağları ve gelecek hedefleri de ortaya konularak hakiki bir farkındalık ve dayanışma kültürü geliştirilecektir." diye konuştu.

Program kapsamında öğretmenlere, "Orta Doğu ve Osmanlı coğrafyası", "Semavi dinlerde Filistin/Kudüs", "Osmanlı döneminde Filistin'in sosyal ve kültürel yapısı", "Kutsal mekanlar meselesi ve Avrupa'nın Filistin'e müdahalesi", "Siyonizmin kökenleri ve Filistin'e yahudi göçü", "1. Dünya Savaşı ve Filistin'de İngiliz idaresi" ile "1948 sonrası Filistin'deki gelişmeler ve bugüne yansıması" konuları, alanında uzman akademisyenler tarafından anlatılacak.

Sertifika programı, 8 hafta sürecek.