İstanbul'da KPSS genel yetenek ve genel kültür oturumu başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da KPSS genel yetenek ve genel kültür oturumu başladı

İstanbul'da KPSS genel yetenek ve genel kültür oturumu başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) genel yetenek-genel kültür oturumu İstanbul'da başladı.

 - Güncelleme:

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın ( Kpss ) genel yetenek-genel kültür oturumu İstanbul'da başladı.

Adaylar, sabah saatlerinden itibaren 2022- Kpss lisans oturumlarının ilkine girmek üzere okullara geldi. Burada son tekrarlarını yapan adaylar, aileleriyle vedalaşarak salonlara geçti.

Saat 10.15'te başlayan sınav için 10.00 itibarıyla okulların kapıları kapandı. Yakınlarının heyecanlarına ortak olan aileler, dualar edip onlara destek oldu.

Adaylardan Lokman Önal, basın mensuplarına sınava programlı bir şekilde çalıştığını söyledi.

İşte olduğu için hazırlık sırasında bazı aksaklıklar olduğunu belirterek, "Ben kendime güveniyorum. Öğretmenlik için giriyorum. İnşallah coğrafya öğretmeni olarak buradan çıkarım." dedi.

"Hak eden hak ettiği yere gelir umarım"

Tarih bölümü mezunu olan Mine Çankaya ise lisans eğitiminin ardından İstanbul Üniversitesi'nde formasyon eğitimi aldığını ifade etti.

Özel sektörde çalıştığı için sınava çok fazla çalışmadığını anlatan Çankaya, "Yine de bir şansımı denemek istedim. Sınava girecek herkese başarılar dilerim. İnsanlarının hayatlarının 2-3 saatlik sınava bağlı olmadığı bir düzen olur. Hak eden hak ettiği yere gelir umarım." diye konuştu.

Kendisini denemek için sınava gireceğini dile getiren Yasin Sevimli de okuduğu bölüm olan Maliye ile ilgili iyi bir puan aldığı takdirde tercih yapacağını kaydetti.

Adaylara bu sınavda 120 soru yöneltilecek ve 130 dakika süre verilecek.

Eğitim Bilimleri oturumu ise 14.45'te başlayacak ve adaylar 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Bu oturumda adaylara 80 soru yöneltilerek 100 dakika süre verilecek.

Alan bilgisi oturumları haftaya yapılacak

Öte yandan KPSS lisans alan bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) 6 Ağustos'ta 10.15'te; alan bilgisi 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) aynı gün saat 14.45'te, alan bilgisi 3. oturumu ise (işletme, muhasebe, istatistik) 7 Ağustos saat 10.15'te düzenlenecek.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 14 Ağustos'ta 10.15'te, ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise 14.45'te yapılacak.

ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları 2 Eylül'de açıklanacak.

AA / İrem Demir - Güncel

İstanbul Saat KPSS Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title