Hakkında kayıp ihbarı bulunan genç, Belgrad Ormanı'nda başından vurulmuş halde bulundu
İstanbul'da ailesinin bir ay önce kayıp ihbarında bulunduğu 20 yaşındaki gencin cansız bedeni Belgrad Ormanı'nda başından vurulmuş halde bulundu. Cesedin bir kısmının ise toprağa gömülü olduğu belirtildi.
İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda yürüyüşe çıkan bir grup fotoğrafçı, toprağa yarı gömülmüş halde erkek cesedi görünce polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekiplerin yaptığı incelemede cesedin bir aydır kayıp olan Serhat Tekin Kantele'ye ait olduğu belirlendi.
BAŞINDAN VURULDUĞU BELİRLENDİ
Bölgeye gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak incelemede bulundu. Cenaze, olay yerindeki çalışmaların ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Cesedin, 1 ay önce Bağcılar'da görülen ve kayıp ihbarı yapılan 20 yaşındaki Serhat Tekin Kantele'ye ait olduğu tespit edildi. Kantele'nin başından vurularak öldüğü belirlendi.
ADLİ TIP KURUMU ÖNÜNDE GÖZYAŞI DÖKTÜLER
Otopsi işlemlerinin ardından cenaze, yakınları tarafından alınarak defnedilmek üzere Küçükçekmece Mezarlığı'na götürüldü. Kantele'nin acılı yakınlarının gözyaşı döktüğü görüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.