Üye Girişi
Haberler

Hakkında kayıp ihbarı bulunan genç, Belgrad Ormanı'nda başından vurulmuş halde bulundu

Geniş Video İzle
Güncelleme:

İstanbul'da ailesinin bir ay önce kayıp ihbarında bulunduğu 20 yaşındaki gencin cansız bedeni Belgrad Ormanı'nda başından vurulmuş halde bulundu. Cesedin bir kısmının ise toprağa gömülü olduğu belirtildi.

İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda yürüyüşe çıkan bir grup fotoğrafçı, toprağa yarı gömülmüş halde erkek cesedi görünce polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekiplerin yaptığı incelemede cesedin bir aydır kayıp olan Serhat Tekin Kantele'ye ait olduğu belirlendi.

BAŞINDAN VURULDUĞU BELİRLENDİ

Bölgeye gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak incelemede bulundu. Cenaze, olay yerindeki çalışmaların ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Cesedin, 1 ay önce Bağcılar'da görülen ve kayıp ihbarı yapılan 20 yaşındaki Serhat Tekin Kantele'ye ait olduğu tespit edildi. Kantele'nin başından vurularak öldüğü belirlendi.

Hakkında kayıp ihbarı bulunan genç, Belgrad Ormanı'nda ölü bulundu

ADLİ TIP KURUMU ÖNÜNDE GÖZYAŞI DÖKTÜLER

Otopsi işlemlerinin ardından cenaze, yakınları tarafından alınarak defnedilmek üzere Küçükçekmece Mezarlığı'na götürüldü. Kantele'nin acılı yakınlarının gözyaşı döktüğü görüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Hakkında kayıp ihbarı bulunan genç, Belgrad Ormanı'nda ölü bulundu

Kaynak: AA / Güncel

Adli Tıp Kurumu İstanbul Belgrad Olaylar 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hüseyin İçöz kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Susurluk Belediye Başkan adayı Hüseyin İçöz kaç yaşında, nereli? Kasım Aslan kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Sıngırdı Belediye Başkan adayı Kasım Aslan kaç yaşında, nereli? Halil İbrahim İnceboy kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Savaştepe Belediye Başkan adayı Halil İbrahim İnceboy kaç yaşında, nereli? Cumhur Gülay kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Marmara Belediye Başkan adayı Cumhur Gülay kaç yaşında, nereli? Utku Şamil Kuyumcu kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Manyas Belediye Başkan adayı Utku Şamil Kuyumcu kaç yaşında, nereli? Selamettin Çakır kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Kepsut Belediye Başkan adayı Selamettin Çakır kaç yaşında, nereli? M. Fatih Kayhan kimdir? AK Parti Diyarbakır- Hani Belediye Başkan adayı M. Fatih Kayhan kaç yaşında, nereli? Mehmet Bakkal kimdir? MHP Konya Halkapınar Belediye Başkan Adayı Mehmet Bakkal kaç yaşında, nereli? Kaan Burak Zarifoğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Karesi Belediye Başkan adayı Kaan Burak Zarifoğlu kaç yaşında, nereli? Haşim Kuşlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - İvrindi Belediye Başkan adayı Haşim Kuşlu kaç yaşında, nereli? Mehmet Kurt kimdir? Memleket Partisi Eskişehir Günyüzü Belediye Başkan Adayı Mehmet Kurt kaç yaşında, nereli? Şükrü Odabaşı kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Havran Belediye Başkan adayı Şükrü Odabaşı kaç yaşında, nereli? Latif Fidan kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Gönen Belediye Başkan adayı Latif Fidan kaç yaşında, nereli? Hüsnü Orhun İkiz kimdir? Memleket Partisi Denizli Pamukkale Belediye Başkan Adayı Hüsnü Orhun İkiz kaç yaşında, nereli? Yüksel Kaplan kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Gömeç Belediye Başkan adayı Yüksel Kaplan kaç yaşında, nereli?
500

Yorumlar (1)

Doğrucu:

Ne şehit ne gazi bk yoluna gitti niyazi

2
3
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title