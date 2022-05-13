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Kayalıklara sıkışan kişi kurtarıldı

AA - Ali Ebubekir Tokcan - Güncel
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Kadıköy'de düşerek kayalıklara sıkışan kişi kurtarıldı.

Kadıköy'de düşerek kayalıklara sıkışan kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Caferağa Mahallesi Moda sahilinde dengesini kaybederek kayalıklara düşen Güven M. burada sıkıştı.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ayrıca iş makinesi ve vinç de yönlendirildi.

İş makinelerinin yardımıyla kayalıklar yerinden kaldırıldı.

Güven M, ekiplerin 3 saatten fazla süren çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

AA / Ali Ebubekir Tokcan - Güncel

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