Haberler

İstanbul'un bazı ilçelerinde karla karışık yağmur etkili oluyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'un bazı ilçelerinde karla karışık yağmur etkisini göstermeye başladı. Anadolu Yakası'nda Sancaktepe ve Sultanbeyli'nin yüksek kesimleri ile Avrupa Yakası'nda Bahçelievler'de bu durum gözlemleniyor.

İstanbul'un bazı ilçelerinde karla karışık yağmur etkisini gösteriyor.

Meteorolojiden yapılan uyarıların ardından megakentin bazı ilçelerinde karla karışık yağmur etkili olmaya başladı.

Anadolu Yakası'nda Sancaktepe ve Sultanbeyli'nin yüksek kesimlerinde, Avrupa Yakası'nda ise Bahçelievler'de karla karışık yağmur etkisini sürdürüyor.

Sultangazi'de sabah saatlerinde etkili olan yağmur, akşam saatlerinde havanın soğumasıyla karla karışık yağmura dönüştü.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Modern zaman vebası' deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz

"Modern zaman vebası" deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak

Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak
Vatandaş, camide çektiği görüntüyü 'Ne yazacağımı bilmiyorum' notuyla paylaştı

Camide çektiği görüntüyü "Ne yazacağımı bilmiyorum" notuyla paylaştı
Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı

Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Gece yarısı üzerinde 2,5 metrelik pitonla uyandı

Göğsündeki ağırlıkla uyandı, karşısında görünce dehşete düştü
Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak

Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kurucu üye daveti
Ufuk Özkan'ın hayatını karartan hata: Kurtuluşunun tek yolu var

Ufuk Özkan'ın hayatını karartan hata: Kurtuluşunun tek yolu var