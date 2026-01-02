Haberler

İstanbul'da Kar Yağışı: Okullar Tatil Edildi

İstanbul'da Kar Yağışı: Okullar Tatil Edildi
Güncelleme:
İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Şile, Beykoz, Kağıthane, Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde okullar bir gün süreyle yüz yüze eğitim faaliyetlerine ara verdi. Kar, birçok ilçeyi beyaza bürüdü.

İSTANBUL'da dün etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok ilçe kısa sürede beyaza büründü. Kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle bazı ilçelerde okulların 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verildi. Okulların tatil edildiği Kağıthane havadan görüntülendi.

Meteorolojinin uyarılarının ardından dün gündüz saatlerinde kent genelinde aralıklarla başlayan kar yağışı, özellikle kentin yüksek noktalarında etkisini artırdı. Birçok ilçe kısa sürede beyaza büründü. Kar yağışının ardından buzlanma riskine karşı Şile, Beykoz, Kağıthane, Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde okulların 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verildi. Kar yağışının ardından beyaza bürünen ve okulların tatil edildiği ilçeler arasında yer alan Kağıthane'deki son durum bugün havadan görüntülendi.

