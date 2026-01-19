Haberler

İstanbul'da Kar Yağışı Nedeniyle İETT Otobüsü Yokuştan Kaydı
İstanbul Eyüpsultan'da sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle yokuştan inen İETT otobüsü kayarak elektrik direğine çarptı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.

İSTANBUL'da sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle Eyüpsultan'da yokuştan inen İETT otobüsü kaydı. Şoförünün cadde üzerindeki elektrik çarparak durdurduğu otobüsün yokuştan kaydığı anlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, sabah saatlerinde Güzel Yayla Caddesi'nde meydana geldi. İstanbul'da etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle Eyüpsultan'da yokuştan inen İETT otobüsü kaydı. Şoförünün cadde üzerindeki elektrik direğine çarparak durdurduğu otobüsün yokuştan kaydığı anlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

