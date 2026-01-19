İstanbul'da Kar Yağışı Nedeniyle İETT Otobüsü Yokuştan Kaydı
Olay, sabah saatlerinde Güzel Yayla Caddesi'nde meydana geldi. İstanbul'da etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle Eyüpsultan'da yokuştan inen İETT otobüsü kaydı. Şoförünün cadde üzerindeki elektrik direğine çarparak durdurduğu otobüsün yokuştan kaydığı anlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel