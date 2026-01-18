İstanbul'da kar nedeniyle oluşan trafik kazaları cep telefonu kamerasında

İstanbul'da, kar yağışı nedeniyle buzlanan yollarda meydana gelen çok sayıda trafik kazası, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Zaman zaman kuvvetlenen kar yağışı nedeniyle kentteki ulaşımda aksamalar ve hasarlı kazalar meydana geldi.

Pendik Sülüntepe'de yokuştan çıkmaya çalışan 3 İETT otobüsü ile 1 araç yol kenarında beklemek zorunda kaldı.

Çekmeköy ve Maltepe'de, araçlar buzlanan yolda trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Maltepe'de rampayı çıkamayan kamyonet vatandaşlarca itildi.

İlçede 2 aracın çarpışması sonucu hasarlı kaza meydana geldi. Kazanın ardından sürücüler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar uzaklaştı.

Pendik'te yokuştan inen otomobil, kayarak önündeki taksiye hafif çarptı.

Aynı ilçede 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Sürücülerin kaza yapan araçlarını dışarı çıkarak kontrol ettiği sırada arkadan gelen bir otomobil, bu araçlara çarptı.

Yaşanan kazalar cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi.