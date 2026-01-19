Haberler

İstanbul'da kar yağışı gece boyunca sürdü

Güncelleme:
İstanbul'da gece boyunca süren kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Çamlıca Tepesi başta olmak üzere birçok nokta karla kaplandı ve yağışın gün içinde de devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından dün İstanbul'da etkili olan kar yağışı, gece boyunca sürdü. Üsküdar, Çamlıca Tepesi yağışın ardından beyaz örtü ile kaplandı. Çamlıca Tepesi'ne gelenler, karın keyfini çıkardı. Gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışı ile birlikte kentte birçok nokta beyaza büründü.

İstanbul'da etkili olan kar yağışının gün içerisinde de devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

