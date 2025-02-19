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İstanbul'da Kar Yağışı Etkili Oluyor

İstanbul'da Kar Yağışı Etkili Oluyor
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Meteoroloji uyarılarının ardından İstanbul'un yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, kentin birçok bölgesinde etkisini sürdürüyor. Özellikle Avrupa Yakası'nda Sultangazi ve Eyüpsultan gibi yerlerde yoğunlaşan yağış, Anadolu Yakası'nda da hissedilmeye başlandı. Trafik yoğunluğu yüzde 69'a ulaştı.

İstanbul'un bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından, sabah saatlerinde İstanbul'un yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı sürüyor.

Avrupa Yakası'nda Sultangazi, Eyüpsultan ve Küçükçekmece'de aralıklarla etkili olan kar, Arnavutköy ve Başakşehir'de şiddetini arttırdı.

Yüksek kesimlerin ardından kent genelinde de etkili olmaya başlayan kar yağışı Bağcılar, Esenler, Kağıthane, Sarıyer, Beyoğlu ve Beşiktaş'da da etkisini gösteriyor.

Anadolu Yakası'nın Ümraniye ilçesinde de kar yağışı başladı.

Yoğun yağışın etkili olduğu kentin bazı bölgeleri beyaza bürünürken, yollarda biriken kar nedeniyle sürücüler kontrollü ilerlemeye çalışıyor.

Kar yağışının şiddetli olduğu Kemerburgaz Havalimanı yolu beyaza büründü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) karla mücadele ekipleri, İstanbul Havalimanı yolunu açık tutmak için tuzlama ve yol temizleme çalışması yapıyor. Kar nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluşurken, araçlar yavaş seyrediyor.

İstanbul Havalimanı çevresinde yoğun kar yağışı etkisini gösteriyor. İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA ekipleri de havalimanı çevresindeki yollarda ve pistlerde kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı sonrası iptal olan seferler dışında hava trafiğinde herhangi bir aksama yaşanmıyor.

Kar yağışının akşam saatlerinde şiddetini artırması bekleniyor.

Yağışın etkisiyle kent genelindeki trafik yoğunluğu artmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CepTrafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 69'u ulaştı.

Kaynak: AA / Güncel
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