İstanbul'un bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oluyor

Güncelleme:
İstanbul'un kuzey ve batı bölgeleri ile yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, park halindeki araçları ve yeşil alanları beyaz örtüyle kapladı. Sürücüler dikkatli ilerliyor, trafik yoğunluğu ise yüzde 56 seviyesinde.

İstanbul'da beklenen kar yağışı, kentin kuzey ve batı bölgeleri ile yüksek kesimlerde başladı.

Gece saatlerinde Silivri ve Çatalca'da başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde Arnavutköy, Sultangazi, Başakşehir, Beylikdüzü ve kentin yüksek kesimlerinde etkili oluyor.

Kar yağışının olduğu bölgelerde park halindeki araçlar ile yol kenarları ve yeşil alanlar, beyaz örtüyle kaplandı.

Yağış nedeniyle sürücüler, yolda dikkatle ilerliyor.

Bazı ilçelerde ise yağmur ve karla karışık yağmur etkili oluyor.

Belediye ve Karayolları ekipleri, kar yağışına yönelik belli noktalarda tedbir aldı.

Öte yandan, kentte eğitim ve öğretime bugün verilen ara nedeniyle haftanın ilk iş günlerine göre trafik yoğunluğu yüzde 56 seviyesinde kaldı.

Kentteki trafik yoğunluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik uygulamasına göre Anadolu Yakası'nda yüzde 56, Avrupa Yakası'nda da yüzde 54 seviyelerinde seyrediyor.

