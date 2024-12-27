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İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor

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İstanbul'un yüksek kesimlerinde öğle saatleri itibarıyla kar yağışı başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarına göre, kar yağışının gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

İstanbul'da bazı bölgelerde öğle saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Çatalca'da da kar yağışı başladı.

ÇATALCA'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından bugün öğle saatlerinde İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışı Çatalca'da da aralıklarla etkili oluyor.

AKOM'DAN UYARI GELDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Daire Başkanlığı (AKOM) bugün için uyarıda bulunmuştu. AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Özellikle kuzey yönlerden saatte 40 ila 70 km hızla esen ve zaman zaman fırtına şeklinde hissedilen Poyraz rüzgarının, öğle saatlerinden itibaren gücünü kaybetmesi bekleniyor. Yağışların ise gün boyu aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor. Saat 15.00'dan sonra İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı görülebilir" ifadeleri yer almıştı.

İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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