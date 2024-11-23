İstanbul'da Kar Yağışı Başladı
Anadolu Yakası'nın Aydos Ormanı ve çevresinde lapa lapa kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası, İstanbul'da beklenen kar yağışı gerçekleşti.
Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinden olan Aydos Ormanı ve çevresinde lapa lapa kar yağışı etkisini gösteriyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından bugün İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Aydos Ormanı ve çevresinde lapa lapa kar yağışı etkisini gösteriyor.