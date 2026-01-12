İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor

İstanbul'da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından kar yağışı etkili olmaya başladı. Taksim Meydanı'nda lapa lapa yağan kar görüntülere yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok kentin yanı sıra İstanbul için de kar yağışına yönelik uyarılarda bulunmuştu. Uyarıların ardından sabah saatlerinde İstanbul'da kar yağışı başladı. Taksim Meydanı'nda lapa lapa kar yağışı görüntülere yansıdı.