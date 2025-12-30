İstanbul Valiliği'nden Bu Gece İçin Karla Karışık Yağmur, Kar ve Buzlanma Uyarısı

(İSTANBUL) İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmeleri doğrultusunda bu gece için kentte bazı bölgeler için karla karışık yağmur, kar yağışı ile buzlanma uyarısı yaptı. Açıklamaya göre sıcaklıkların düşmesiyle birlikte gece saatlerinden sonra özellikle kuzey ve yüksek kesimlerde (Başakşehir, Beylikdüzü, Beşiktaş, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sultangazi, Ataşehir, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Ümraniye, Sarıyer, Arnavutköy, Beykoz ve Şile) karla karışık yağmur ve kar görülebilir. Valilik açıklamasında, meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Marmara Denizi ve çevresinde fırtına etkili oluyor. Halen güney yönlerden esen rüzgarın akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 40-60 km/saat, yer yer 75 km/saat hızla esmesi bekleniyor. Yetkililer, fırtınanın özellikle akşam saatleri ve gece boyunca etkisini artıracağına dikkat çekiyor.

Konuya ilişkin güncel bir uyarı da İstanbul Valiliği'nden geldi. İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmeleri doğrultusunda bu gece için kentte bazı bölgeler için karla karışık yağmur, kar yağışı ile buzlanma uyarısı yaptı. Açıklamaya göre sıcaklıkların düşmesiyle birlikte gece saatlerinden sonra özellikle kuzey ve yüksek kesimlerde (Başakşehir, Beylikdüzü, Beşiktaş, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sultangazi, Ataşehir, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Ümraniye, Sarıyer, Arnavutköy, Beykoz ve Şile) karla karışık yağmur ve kar görülebilir. Valilik açıklamasında, meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

"Hava sıcaklığının yüksek kesimlerde 0 °C'ye kadar gerilemesi beklenmektedir"

İstanbul Valiliği'nin açıklaması şöyle:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; İstanbul'da rüzgarın güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden, akşam saatlerinden itibaren ise kuzey ve kuzeybatı (Karayel) yönlere dönerek, kuvvetli (40–60 km/saat) eseceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının bu gece saatlerinden sonra rüzgarın yön değistirmesiyle ani ve hızlı bir şekilde düşerek 14 °C'den 3 °C'ye, yüksek kesimlerde ise 0 °C'ye kadar gerilemesi beklenmektedir.

"Karla karışık yağmur, kar ve buzlanma bekleniyor"

Bu çerçevede, yağışların akşam saatlerinden itibaren il genelinde yağmur şeklinde başlayacağı; sıcaklıkların düşmesiyle birlikte gece saatlerinden sonra özellikle kuzey ve yüksek kesimlerde (Başakşehir, Beylikdüzü, Beşiktaş, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sultangazi, Ataşehir, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Ümraniye, Sarıyer, Arnavutköy, Beykoz ve Şile) karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin edilmektedir.

Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"