İstanbul'da Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ölenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

İstanbul'da, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde okula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Eğitim Bir-Sen tarafından cuma namazı sonrası Fatih Camisi'nde düzenlenen programda sendika üyeleri ve vatandaşlar gıyabi cenaze namazı kılarak dua etti.

Namazın ardından açıklama yapan Eğitim Bir-Sen 4 No'lu Şube Başkanı Bilal Duran, öğrencileri, eğitimcileri ve eğitim kurumlarını hedef alan menfur saldırıları lanetlediklerini belirtti.

Eğitim çalışanları olarak dijital dünyada çocukları hedef alan kirli oyunların farkında olduklarını dile getiren Duran, "Dijital terörün karşısında çocuklarımızı yalnız bırakmayacağız. Bu şiddet sarmalını bir milli güvenlik meselesi olarak görmeli, nesillerin geleceği için milli bir seferberlik başlatılmasını zorunlu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Sendika olarak çağrıda bulunduklarını aktaran Duran, şunları kaydetti:

"Başta ilgili kamu kurumları olmak üzere eğitimin tüm paydaşlarının katılımıyla çocuklarımıza, gençlerimize, ailelerimize ve kurumlarımıza yönelik saldırılara karşı kapsamlı bir acil eylem planı hazırlanarak ivedilikle hayata geçirilmelidir. Okul baskını olarak ortaya çıkan bu menfur saldırılar, kurumlarımızın fiziki ve dijital güvenlik alanındaki açıklarını acı bir şekilde gözler önüne sermiştir. Dijital mecralar üzerinden yürütülen istismar, tehdit ve akran zorbalığına karşı kurumlarımız ve toplumun tüm kesimleri sorumluluk almalıdır."

Duran, sanal ortamın çocukları ve gençleri hedef alan tehdit ve tehlikelerine karşı TBMM'de görüşülen düzenlemelerin bir an önce yasaya dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı.