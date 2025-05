İstanbul'da kadınlardan Gazze'ye destek eylemi

GAZZE'deki işgale karşı durmak için İHH İstanbul Kadın Birimi'nin öncülüğünde Eminönü Meydanı'nda oturma eylemi düzenleniyor. Eylemin ilk gününde yapılan basın açıklamasında, " Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana çoğu kadın, çocuk ve yaşlılar olmak üzere 60 bin kişi şehit oldu. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre sağlık tesisleri ve ambulanslar en az 516 kez saldırıya uğradı. Saldırılarda, 1000'den fazla sağlık çalışanı şehit oldu, yaklaşık 300 sağlık çalışanı da İsrail hapishanelerinde esir tutuluyor" denildi.

İHH İstanbul Kadın Birimi tarafından Gazze'ye destek mesajı vermek amacıyla Eminönü Meydanı'nda oturma eylemi düzenleniyor. 9-10-11 Mayıs tarihlerinde sabah saat 10.00 ile 21.00 saatleri arasında sürecek eylemin ilk gününde basın açıklaması yapıldı.

'DÜNYA, KATLİAMLARA GÖZÜNÜ YUMMUŞ DURUMDA'

İHH İstanbul Kadın Birimi Başkanı Mürşide Yakaryılmaz tarafından okunan basın açıklamasında, yıllardır işgalci İsrail'in saldırıları sonucu on binlerce Filistinli'nin şehit edildiği, yüz binlerce Filistinli'nin de yaralandığı ve sakatlandığı belirtildi. Açıklamada, "Binlerce Filistinli'nin evleri ve arazileri hukuksuz bir şekilde işgal edildi. Gazze'nin etrafına örülen utanç duvarları ile son yüzyılın en büyük açık hava hapishanesi inşa edildi. 76 yıldır hakları, toprakları, vatanları, canları ve malları ellerinden alınan Filistinliler, apertehid rejimi İsrail zülmü altında çok zor şartlarda hayatlarına devam ediyor. Yapılan bütün anlaşmalara rağmen İsrail; Filistin'e, Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya ve Gazze'ye saldırmaya ve toprakları işgal etmeye devam ediyor. Filistin, her gün ve her saat siyonist İsrail'in ağır saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor. Tüm dünya İsrail katliamlarına gözünü yummuş durumda. Gazze'de aralıksız devam eden saldırılarda okullar, camiler, hastaneler, ambulanslar ve sığınma merkezleri vurularak dünyanın gözü önünde savaş suçu işleniyor" ifadeleri kullanıldı.

'GAZZE'DE SAĞLIK SİSTEMİ DURMA NOKTASINA GELDİ'

Açıklamada, apertheid rejimi İsrail'in her 5 dakikada bir çocuk katlederek Gazze şeridinde dünyanın gözü önünde soykırım uyguladığı belirtilerek, "İsrail'in hastanelere ve sağlık çalışanlarına yönelik saldırıları, sağlık sistemini durma noktasına getirdi. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de sağlık tesisleri ve ambulanslar en az 516 kez saldırıya uğradı. Apertheid rejiminin saldırılarında binden fazla sağlık çalışanı şehit oldu, yaklaşık 300 sağlık çalışanı da İsrail hapishanelerinde esir tutuluyor. Yaralıların yanı sıra Gazze'deki kronik hastalar da İsrail'in saldırganlığı sebebiyle birçok zorluk yaşıyor. İşgal ve yerinden edilme yüzünden böbrek yetmezliği, kanser, diyabet gibi kronik rahatsızlığı olan binlerce kişi tedavi göremiyor. Kronik hastalıkların yanı sıra, gebeler, bebekler ve engelliler de ciddi mağduriyet yaşıyor. Kızıl Haç'ın hesaplamasına göre Gazze'de yaklaşık 50 bin hamile kadın bulunuyor. Bu kadınların çoğu evlerinden edilmiş durumda ve sağlık hizmetlerine erişimleri yok denecek kadar az" denildi.

İsrail tarafından 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye, Hiroşima saldırılarında atılan bombaların 3 katından fazla bomba atıldığı vurgulanan açıklama şöyle devam etti:

"İşgalci siyonistler, insani yardımların girişini de engelleyerek, Gazze'nin topyekün bir zorluğu yaşamasını istiyor. İsrail'in ve Netanyahu hükümetinin bu kadar zalimce hareket etmesinin bir sebebi de hiç şüphesiz ABD Başkanı Trump'un zulme arka çıkan açıklama ve adımlarıdır. Amerikan Başkanı Donald Trump, Gazze'ye yönelik olarak yaptığı açıklamalarla İsrail zulmüne arka çıkıyor, tarihin gördüğü en barbarca zulümleri işleyen siyonistlere destek veriyor. 'Gazze'yi satın almak'tan, Gazze'yi ABD yetkisi altına almaktan söz eden Trump, kanlı ve karanlık işbirlikleriyle binlerce kilometre öteden Ortadoğu'yu dizayn etmeye çalışıyor. Göreve geldiğinden bu yana Gazze halkını tehdit eden Trump, işgalcilerin suç ortağıdır. ABD, apertheid rejimine verdiği desteği sonlandırmalıdır."

'ULUSLARARASI MEKANİZMALAR ACİL OLARAK HAREKETE GEÇMELİ'

Açıklama, şu cümlelerle sona erdi:

"Soykırımcı terörist İsrail'in karşısında kendi haklarını ve topraklarını savunan Filistinli kardeşlerimizle birlik olma zamanıdır. Apertheid İsrail'in hukuksuz uygulamalarına ve saldırılarına karşı çıkıyoruz. Türkiye'yi, uluslararası mekanizmaları, liderleri ve vicdan sahibi herkesi acil olarak harekete geçmeye ve apertheid İsrail'in Filistin'deki işgal ve soykırımını bir an önce durdurmaya çağırıyoruz. Mescidi Aksa'nın, Kudüs'ün ve Filistin'in özgürlüğü; zulmün ve işgalin sona ermesi için, ülkemizde ve dünyanın her yerinde yapılan eylemleri desteklemek hepimizin insani görevidir. Filistin özgür oluncaya kadar verdiğimiz mücadelemizi tüm gücümüzle sürdürmeye devam edeceğiz."

Oturma eylemi, Pazar günü saat 21.00'a kadar devam edecek. Ayrıca, İHH tarafından Pazar günü saat 14.00'da Gazze'ye destek için Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya'ya kadar yürüyüş düzenlenecek.