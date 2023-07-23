Bulun bu magandayı! Darbettiği kadın baygınlık geçirdi, kendisine tepki gösterenleri de tehdit etti

İstanbul'da bir şahıs, sabah saatlerinde sokak ortasında tartıştığı kadını öldüresiye darbetti. Kadın yolun ortasında baygın bir şekilde yatarken maganda ise kendisine camdan tepki gösterenleri "Yarın da sizin için geleceğim" diyerek tehdit etti.