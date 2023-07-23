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Bulun bu magandayı! Darbettiği kadın baygınlık geçirdi, kendisine tepki gösterenleri de tehdit etti

Güncel Haberler

İstanbul'da bir şahıs, sabah saatlerinde sokak ortasında tartıştığı kadını öldüresiye darbetti. Kadın yolun ortasında baygın bir şekilde yatarken maganda ise kendisine camdan tepki gösterenleri "Yarın da sizin için geleceğim" diyerek tehdit etti.

İstanbul'da sokak ortasında öldüresiye dövdüğü kadını kanlar içinde bırakan maganda, engel olmak isteyen vatandaşlara küfürler yağdırdı. Şahıs baygın haldeki kadını sürükleyerek arabaya bindirirken, yaşanan korku dolu anlar kameraya yansıdı.

KADIN BAYILDI

Sabah saatlerinde Piri Reis Mahallesi'nde iddiaya göre bir kadınla tartışan maganda, kadını döverek bayılttı. Kanlar içinde sokak ortasında yatan kadını gören vatandaşlar olaya müdahale etmek istedi. Vatandaşların seslenmesine kızan şüpheli şahıs küfür etmeye başladı.

İstanbul'da kadını öldüresiye döven maganda olaya müdahale etmeye çalışan vatandaşlara küfür etti

"SİZİN İÇİN DE GELECEĞİM" DİYEREK TEHDİT ETTİ

"Yarın sabah sizin için geleceğim" diyerek tehditler savuran şahıs, baygın kadını sürükleyerek arabaya bindirdi. Yaşanan korku dolu anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İstanbul 3. Sayfa Güncel Haberler

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