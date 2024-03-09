İstanbul'da Kadın ve Medeniyet Sergisi Açıldı

İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsünce "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kapsamında Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde (TİEM) "Kadın ve Medeniyet" sergisi açıldı.

Enstitüden yapılan açıklamaya göre, açılışa, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Türk kadınının tarih boyunca toplumdaki saygın konumuna ve medeniyete yaptığı katkılara atıfla düzenlenen sergide, Enstitü müzesinin koleksiyonlarından seçilen Osmanlı dönemi geleneksel giyim ve dokuma kültürüne ait eserler ile hat, tezhip, minyatür, görsel sanatlar, seramik ve el sanatları alanında çalışmalar beğeniye sunuluyor.

Klasik ve çağdaş eserlerin bir arada bulunduğu sergide, dünya barışına gönderme yapan beyaz güvercinlerden oluşan "Barışa Çağrı: Kuşlar Sınır Tanımaz" adlı kavramsal sanat yerleştirmesi de TİEM'in avlusunda izlenime sunuluyor.

Sergi yarına kadar gezilebilir.