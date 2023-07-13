İstanbul'da Kaçırılan Gencin Katil Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul'da kaçırıldıktan sonra öldürülen ve parçalara ayrılmış cesedi derin dondurucuda bulunan gencin katil zanlısı adliyeye sevk edildi. Zanlı, cinayeti işlediğini itiraf etti ve aileyi fidye için aradığını söyledi.

İSTANBUL'da kaçırıldıktan sonra iple boğularak öldürülen ve parçalara ayrılmış cesedi derin dondurucuda bulunan 19 yaşındaki Muhammet Nur Kasadar'ın katil zanlısı adliyeye sevk edildi. Ailenin eski bir çalışanı olan Hakan Ö.'nün poliste verdiği ifadesinde işlediği vahşi cinayeti tüm detayları ile anlattı. Mustafa Kasadar'ı iple boğarak öldürdükten sonra, banyoda parçalara ayırdığını ve iki ayrı derin dondurucuya koyduğunu anlatan Hakan Ö.'nün daha sonra aileyi arayarak fidye istediği öğrenildi.İstanbul'da 11 Temmuz polise başvuran Milli gazete yazarı Mustafa Kasadar, bir gündür haber alamadıkları oğlu Muhammet Nur Kasadar'la ilgili telefonla arayan bir kişinin 40 bin dolar fidye istediğini söyleyerek yardım istedi.