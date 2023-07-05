İstanbul'da Kaçak Göçmen Denetimi: 354 Kişi Kaçak Çıktı

İstanbul genelinde yapılan denetimlerde, polis tarafından şüphelenilerek kontrol edilen bin 482 yabancı uyruklu kişiden 354'ü kaçak çıktı. Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu kişilerin tespit edilerek yakalanması ve sınırdışı edilmesi için dün akşam saatlerinde Avcılar, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Kadıköy, Bakırköy, Beyoğlu, Bağcılar, Esenyurt, Fatih ve Zeytinburnu ilçelerinde geniş çaplı denetim gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda 25 tur teknesi denetlendi, bin 482 yabancı uyruklu kişinin kontrolleri yapıldı. Yapılan kontrollerde evraklarının süresinin geçmiş olduğu tespit edilen 12 tekne sahibi hakkında "4922 sayılı Kanun'a muhalefet' suçundan idari işlem başlatıldı. Denetimler kapsamında şüphe üzerine evrakları kontrol edilen bin 482 yabancı uyrukludan 354 tanesinin kaçak olduğu tespit edildi. Bu kişiler yakalanarak, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.