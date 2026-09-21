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İstanbul'da İsrail bağlantılı forex operasyonunda 211 şüpheli adliyeye sevk edildi

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İstanbul'da İsrail bağlantılı uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığına yönelik operasyonda gözaltına alınan 211 şüpheliden 157'si sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Diğer 54 şüphelinin ise daha önce adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

İstanbul'da, İsrail bağlantılı uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 211 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İçişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) öncülüğünde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Interpol, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Interpol Genel Merkezinin katkılarıyla, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığına yönelik soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda ekipler 10 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Böylece gözaltı sayısı 201'den 211'e yükseldi. Şüphelilerden 157'si emniyetteki işlemlerinin ardından Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Diğer 54 şüphelinin ise daha önce adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Operasyon

Türkiye'de faaliyet gösteren İsrail bağlantılı uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığı kapsamında 25 şirkete bağlı sözde 40 çağrı merkezi ve finans ofisi ile bu yapıları yöneten şüpheliler tespit edilmiş, çağrı merkezlerinde çok sayıda yerli ve yabancı kişinin çalıştığı belirlenmişti.

Çağrı merkezleri ve finans ofislerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 191 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilere ait, suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyar lira değerindeki mal varlıklarına, 80 araca ve 12 mülke el konulmuş, banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına bloke uygulanmıştı.

Operasyonda 191 şüpheliyi yakalayan ekipler, adreslerinde bulunmayan 10 zanlıyı da yaptıkları çalışmalar sonrası gözaltına almıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerin 9'unun İsrail, 11'inin Pakistan, 25'inin ise Azerbaycan, Suriye, Ürdün, Ukrayna, Tayland, Endonezya, Fas, Kazakistan, Filipinler, İran, Çin, Lübnan, Filistin, Meksika, Mısır, Mozambik, Arjantin ve Bangladeş uyruklu olduğu öğrenilmişti.

Kaynak: AA
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