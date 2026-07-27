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İstanbul'da 3 ilçede 12 saat su kesintisi

İstanbul'da 3 ilçede 12 saat su kesintisi
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(İSTANBUL) - Esenler ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde yer alan Münzevi–Bayrampaşa–Esenler isale hattında yapılacak iyileştirme ve esnek boru bağlantı parçası montaj çalışmaları nedeniyle Bayrampaşa, Esenler ve Güngören ilç

( İSTANBUL ) - Esenler ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde yer alan Münzevi–Bayrampaşa–Esenler isale hattında yapılacak iyileştirme ve esnek boru bağlantı parçası montaj çalışmaları nedeniyle Bayrampaşa, Esenler ve Güngören ilçelerindeki bazı mahallelere yarın 12 saat süreyle su verilemeyecek.

İSKİ tarafından apılan duyuruya göre, kesinti 28 Temmuz 2026 Salı günü 09.00 ile 21.00 saatleri arasında uygulanacak. Su kesintisinden etkilenecek bölge ve mahalleler şunlar:

"Bayrampaşa'da, Yenidoğan, Orta, Altıntepsi, Vatan ve Terazidere mahalleleri. Esenler'de, Namık Kemal, Davutpaşa, Yavuz Selim, Çifte Havuzlar, Mimar Sinan, Nene Hatun, Fevzi Çakmak ve Menderes mahalleleri. Güngören'de, Gençosman ve Sanayi mahalleleri."

Kaynak: ANKA
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