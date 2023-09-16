İstanbul'da "Irkçılığa karşı kardeşliği yükseltelim" eylemi düzenlendi

Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (ÖZGÜR-DER) üyeleri, Fatih'te "Irkçılığa karşı kardeşliği yükseltelim" eylemi düzenledi.

Saraçhane Parkı'nda bir araya gelen gruptakiler, "ırkçılık, tahrik ve nefret yaymak suçtur, cezasız kalmasın", "kendin için istediğini kardeşin için de iste" yazılı pankartlar açarak çeşitli sloganlar attı.

Burada grup adına açıklama yapan Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, ırkçılık ve göçmen düşmanlığı yapmanın zalimlik olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Bugün başta Suriyeliler olmak üzere ümmet coğrafyasının farklı bölgelerinden bu ülkeye sığınmış kardeşlerimizi düşmanlaştıran, onlara karşı her türlü iftirayı, tahkiri ve saldırganlığı meşru gören zihniyetin tam yüz yıldır bu ülkede farklı kesimlerden insanlara nasıl düşmanlık yaptığını iyi biliyoruz. Bugün de karşımıza Arap nefreti, Arap düşmanlığı şeklinde çıkan söylemin ardında yatan temel saikin, İslam ve ümmet düşmanlığı olduğu bellidir."

Kaya, bu tutumun terk edilmesi gerektiğini vurgulayarak "İkamet izinlerinin uzatılmaması, çalışma izninde zorluk çıkarılması, Suriyeli öğrencilerin yükseköğrenimde fahiş harç ödemek zorunda bırakılmaları, yol izin belgesi ve benzeri sıkıntılar giderilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Basın açıklaması sona erdiği sırada, bazı kişilerin sözlü müdahalesi üzerine gruptakilerle aralarında arbede yaşandı. Polis ekiplerinin müdahale ettiği arbede kısa sürede sonlanırken 6 kişi gözaltına alındı.