Ümraniye'de yabancı uyruklu iki kadını öldürdüğü belirlenen 2 zanlı adliyede

Şişli'de çöp konteynerinde parçalanmış cesedi bulunan Durdona Khakımova'nın cinayetinin ardından, olayla ilişkilendirilerek tutuklanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi. Özbekistan uyruklu şüphelilerin, Durdona'nın yanı sıra 32 yaşındaki yabancı kadın S.E.'yi de öldürdükleri iddia ediliyor.

İstanbul'da yabancı uyruklu 2 kadını öldürdükleri öne sürülen 2 zanlı adliyeye sevk edildi.

Şişli'de çöp konteynerinde cesedi parçalanmış halde bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova'nın öldürülmesine ilişkin tutuklanan ve cinayeti işledikleri Ümraniye'deki evde yabancı uyruklu kadın S.E'yi (32) de öldürdükleri iddiasıyla cezaevinden çıkarılıp tekrar gözaltına alınan Özbekistan uyruklu şüpheliler D.A.U.T. ve G.A.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, polislerce adliyeye götürüldü.

S.E'nin G.A.K'nin kız arkadaşı olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
