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Sancaktepe'de trafik kazası: 3 yaralı

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Sancaktepe'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Sancaktepe'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Samandıra-Kartal Bağlantı Yolu TEM istikametinde ilerleyen İbrahim Ç. yönetimindeki 34 HJR 868 plakalı otomobil, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda yan şeritte ilerleyen Yusuf D. idaresindeki 34 DSK 695 plakalı otomobille çarpışarak takla attı.

Yusuf D. yönetimindeki otomobil ise bariyerlere çarparak durdu.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü İbrahim Ç. ile beraberindeki Ayten Ç. ve diğer otomobilin sürücüsü Yusuf D. yaralandı.

Kendi imkanlarıyla araçlarından çıkan yaralılar, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bağlantı yolunda trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaynak: AA
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