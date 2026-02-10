İstanbul'da devlet hastanesinde görevli 2 doktor "rüşvet" suçlamasıyla gözaltına alındı

Haberler

Üsküdar Devlet Hastanesinde görevli iki doktor, muayeneye gelen hastalardan ameliyat için usulsüz ek ücret talep ettikleri iddiasıyla rüşvet suçlamasıyla gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Üsküdar Devlet Hastanesinde görevli doktorlar G.Ö. ve C.G. hakkında muayeneye gelen hastalardan ameliyat işlemleri için usulsüz şekilde ek ücret talep ettikleri iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında 2 doktor "rüşvet" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun - Güncel
