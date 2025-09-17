İstanbul'da Huzur Uygulaması: Polis Ekipleri Denetimlerde Bulundu

Haberler

İstanbul'da asayişin sağlanması ve suçların önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen huzur uygulamasında, birçok ilçede polis ekipleri araçları durdurup kimlik kontrolleri yaptı.

İstanbul'da polis ekipleri, asayişin sağlanması ve olası suçların önlenmesi amacıyla "huzur" uygulaması gerçekleştirdi.

Fatih, Kadıköy ve Beyoğlu'nun da aralarında bulunduğu birçok ilçede yapılan denetimlere, ilçe emniyet müdürlüklerinin yanı sıra Özel Harekat, Asayiş, Trafik ve Deniz Limanı şube müdürlüklerine bağlı ekipler katıldı.

Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Taksim Meydanı, Millet Caddesi ve Altıyol Kuşdili Caddesi'nde gerçekleştirilen uygulamalarda, sürücülerin belgeleri incelendi, şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı.

Denetimlere, helikopter ve polis botu da destek verdi.

Kaynak: AA / Yağız Ekrem Çiftçi - Güncel
