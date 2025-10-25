Haberler

İstanbul'da Huzur Operasyonu: 1130 Gözaltı

Güncelleme:
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Huzur İstanbul' uygulamasında, aralarında çeşitli suçlardan aranan 601 şüpheli de dahil olmak üzere toplam 1130 kişi gözaltına alındı. Uygulama kapsamında trafik kontrolleri ve umuma açık yer denetimleri yapıldı.

İstanbul'da, polis ekiplerince yapılan uygulamada, aralarında çeşitli suçlardan aranan 601 şüphelinin de bulunduğu 1130 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde dün iki aşamalı "Huzur İstanbul" uygulaması yapıldı.

İlk aşamada saat 20.00-22.00 arasında 215 noktada 1349 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya bir polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da destek verdi.

İkinci aşamada ise saat 22.00-23.59 arasında 1244 personelin katılımıyla umuma açık yerler denetlendi.

Uygulama kapsamında 379 bin 175 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Aralarında çeşitli suçlardan aranan 601 şüphelinin de bulunduğu toplam 1130 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde 22 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, 5 kurusıkı tabanca, 16 fişek, 1 kilogram uyuşturucu, 31 uyuşturucu hap ile bundan elde edildiği değerlendirilen 1900 lira ele geçirildi.

Ekiplerce 711 umuma açık iş yeri denetlendi, 2 iş yerine ve 4 yabancı uyrukluya işlem yapıldı, 6 kişiye de idari işlem uygulandı.

Trafik denetimlerinde ise 44 bin 398 araç ve 1047 motosiklet kontrol edildi. 2 bin 715 araç ve motosiklet ile 10 sürücüye işlem yapılırken, 4 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde toplam 834 bin 873 lira trafik cezası kesildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
