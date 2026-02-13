Haberler

Fatih'te 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirildi

Fatih'te polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Huzur İstanbul' denetiminde şüpheli araçlar durdurularak GBT kontrolleri yapıldı. Helikopter destekli yapılan denetimlerde çeşitli emniyet müdürlükleri ekipleri yer aldı.

FATİH'te polis ekipleri tarafından 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında şüpheli görülen araçlar durdurulurken sürücülerin GBT kontrolleri yapıldı.

İstanbul Emniyeti Müdürlüğü tarafından il genelinde helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında Fatih Turgut Özal Millet Caddesi'nde şüpheli görülen araçlar durdurulup aranırken, araç sürücülerine GBT(Genel Bilgi Taraması) kontrolü yapıldı. Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü personelinin yanı sıra İlçe Emniyet Müdürlükleri, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Polis helikopteri de denetimlere destek verdi.

