İstanbul'da 4 evden hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da 4 evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Bahçelievler ve Kağıthane'deki 4 evden ziynet eşyası ve bir miktar paranın çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheliler P.U. (39) ve B.U'yu (20) gözaltına aldı.

Yapılan sorgulamada, şüphelilerden P.U'nun hırsızlık suçundan 195 kaydının olduğu, 7 farklı ilçedeki 10 evden hırsızlık olayının firari şüphelisi olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin hırsızlık yaptığı evlere giriş ve çıkışları güvenlik kamerasınca kaydedildi.