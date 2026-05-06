Haberler

İstanbul'da 4 evden hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da 4 evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan P.U. ve B.U. adlı 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin güvenlik kameralarındaki kayıtlarla hırsızlık suçları belgelendi.

İstanbul'da 4 evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Bahçelievler ve Kağıthane'deki 4 evden ziynet eşyası ve bir miktar paranın çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheliler P.U. (39) ve B.U'yu (20) gözaltına aldı.

Yapılan sorgulamada, şüphelilerden P.U'nun hırsızlık suçundan 195 kaydının olduğu, 7 farklı ilçedeki 10 evden hırsızlık olayının firari şüphelisi olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin hırsızlık yaptığı evlere giriş ve çıkışları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına resmen aday! İşte ilk sözleri

Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına resmen aday! İşte ilk sözleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin YILDIRIMHAN füzesi Yunan basınında

Örtü açıldı, Yunan'ı korku sardı

Genç kadının son sözleri kahretti: Bağlantı sıkı değil

Kaza değil cinayet! Genç kadının son sözü isyan ettirecek cinsten
Uğurcan Çakır imzayı atıyor

Uğurcan imzayı atıyor!

Altında yön değişti: Fiyatları gören kuyumcuya koşuyor

Altında yön değişti: Fiyatları gören kuyumcuya koşuyor
Türkiye'nin YILDIRIMHAN füzesi Yunan basınında

Örtü açıldı, Yunan'ı korku sardı

Real Madrid'e bir Türk daha! Arda'nın yanına gidiyor

Real Madrid'e bir Türk daha! Arda'nın yanına gidiyor
Beyoğlu'nda 28 yaşındaki genç evinde ölü bulundu! Kız arkadaşı gözaltına alındı

Genç adam çekyatta ölü bulundu, kız arkadaşı gözaltına alındı