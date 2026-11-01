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İstanbul'da helikopter destekli huzur denetiminde sürücülere GBT kontrolü yapıldı

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İstanbul'da polis ekipleri kent genelinde helikopter destekli "huzur" uygulaması yaptı. Birçok ilçedeki denetim noktalarında araçlar detaylı aranırken sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri ile Taksim Meydanı'nda GBT sorgusu gerçekleştirildi.

İstanbul'da polis ekipleri, kent genelinde helikopter destekli "huzur" uygulaması yaptı.

Kentte bir çok ilçede gerçekleştirilen denetime, ilçe emniyet müdürlüklerinin yanı sıra Asayiş, Trafik Denetleme, Özel Harekat ve Deniz Limanı şube müdürlükleri ile Motosikletli Polis Timleri katıldı.

Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı aranırken, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri gerçekleştirildi.

Taksim Meydanı'ndaki uygulama noktasında görevli ekipler, durdurdukları araçların sürücülerinin belgelerini inceledi, yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini yaptı.

Denetime, polis helikopteri de havadan destek verdi.

Kaynak: AA
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