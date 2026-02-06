Haberler

Ordu'da bir gün arayla vefat eden 56 yıllık evli çiftin cenazesi defnedildi

Güncelleme:
İstanbul'da bir gün arayla hayatını kaybeden 80 yaşındaki Aydın Salihoğulları ve eşi 78 yaşındaki Taliha Salihoğulları, memleketleri Ordu'nun Fatsa ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı.

İstanbul'da bir gün arayla hayatını kaybeden 56 yıllık evli çiftin cenazeleri, memleketleri Ordu'nun Fatsa ilçesinde toprağa verildi.

İstanbul'da oturan 80 yaşındaki Aydın Salihoğulları, 4 Şubat'ta rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Salihoğulları'nın cenazesi, dün Fatsa ilçesine bağlı Gölköy Mahallesi Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından defnedildi.

Eşi Taliha Salihoğlulları da diyaliz hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. 78 yaşındaki Salihoğlulları'nın cenazesi de bugün aynı camide kılınan namazın ardından eşinin kabrinin yanında toprağa verildi.

