İstanbul'da haraç operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi

İSTANBUL'da haraç almak için ev ve iş yerlerini kurşunlayan suç örgütlerine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyeye gönderilenler arasında 'Ayla' ve 'Müslüm' filmlerinin yapımcısı Mustafa Uslu ve infuluencer olan kızı Ecem Uslu'dan haraç isteyen 4 kişinin olduğu öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri, 'haraç almak için ev ve iş yerlerini kurşunlayan', 'tehditle para toplamaya çalışan' şüphelilere yönelik geçtiğimiz Salı günü operasyon düzenlemişti. Operasyonda 11 kişi gözaltına alınmıştı.

ÜNLÜ FİLM YAPIMCISISINDAN 3,5 MİLYON LİRA İSTEYEN KİŞİLERDE YAKALANMIŞTI

Gasp Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan kişiler arasında Yönetmen Mustafa Uslu ile İnfuluencer olan kızı Ecem Uslu'ya telefonla tehdit mesajları atıp para isteyen şüphelilerin olduğu belirtildi. Mustafa Uslu ve kızı Ecem Uslu tehditlerle ilgili polise şikayette bulunmuştu. Mustafa Uslu şikayetinde, kendisine yurt dışı numaralardan mesaj atan kişinin "A.S.'ye olan borcunu ödeyeceksin. 3,5 milyon Euro'yu vereceksin. Yoksa sen bilirsin" dediğini belirtmişti. Mustafa Uslu, eskiden davalık olduğu Emlak danışmanı A.S. ile onun ortağı S.S. ve eski damadı F.D.'nin kendisini tehdit ettiğini düşünerek polise isimlerini vermişti. Gasp Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada polis tehdit ve zorla para isteme olayıyla ilgili eski damat F.D. ile Emlak danışmanı A.S. ve onun ortağı S.S.'nin aralarında bulunduğu 4 kişiyi gözaltına aldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Gasp Büro Amirliğine getirilen şüphelilerin ifadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı