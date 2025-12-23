İstanbul'da suç örgütlerine operasyon: 8 gözaltı

İstanbul 'da haraç istedikleri iş yerlerine silahlı saldırı gerçekleştiren suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin gerçekleştirdiği silahlı saldırılar güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, haraç istedikleri iş yerlerine silahlı saldırı gerçekleştiren suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, 3 Aralık ve 6 Aralık'ta Beylikdüzü'nde bazı iş yerlerine gerçekleştirilen silahlı saldırıları, Avcılar'da 7 Aralık'ta bir iş yeri ile aynı gün Sarıyer'de iki araca yönelik düzenlenen silahlı saldırıları gerçekleştiren şüphelileri ve bağlantılı oldukları kişiler tespit edildi. Teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah yapılan eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 26 mermi, 450 gram uyuşturucu madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınarak Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürülen şüphelilerin işlemlerine devam edildiği öğrenildi. Öte yandan bazı iş yerlerine gerçekleştirilen silahlı saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.