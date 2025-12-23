Haberler

İstanbul'da suç örgütlerine operasyon: 8 gözaltı

İstanbul'da suç örgütlerine operasyon: 8 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da haraç talep eden suç örgütü üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin gerçekleştirdiği silahlı saldırılar güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'da haraç istedikleri iş yerlerine silahlı saldırı gerçekleştiren suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin gerçekleştirdiği silahlı saldırılar güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, haraç istedikleri iş yerlerine silahlı saldırı gerçekleştiren suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, 3 Aralık ve 6 Aralık'ta Beylikdüzü'nde bazı iş yerlerine gerçekleştirilen silahlı saldırıları, Avcılar'da 7 Aralık'ta bir iş yeri ile aynı gün Sarıyer'de iki araca yönelik düzenlenen silahlı saldırıları gerçekleştiren şüphelileri ve bağlantılı oldukları kişiler tespit edildi. Teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah yapılan eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 26 mermi, 450 gram uyuşturucu madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınarak Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürülen şüphelilerin işlemlerine devam edildiği öğrenildi. Öte yandan bazı iş yerlerine gerçekleştirilen silahlı saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yeni yılda köprü ve otoyol ücretleri yüzde 25,49 oranında artacak

Yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak zam belli oldu
Trafikte yeni dönem! Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor

Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor
Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü

Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uykusunda vefat etti! Saba Tümer cenazede gözyaşlarına boğuldu, ardından o paylaşımı yaptı

Saba Tümer cenazede gözyaşlarına boğuldu, ardından o paylaşımı yaptı
Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! 8 gün sonra katılacakları orduyu vurdular

Sınırda büyük çatışma! 8 gün sonra katılacakları orduyu vurdular
29 gündür evden çıkmıyor! Cansever sağlık durumunu anlattı

Lösemi olduğunu duyurmuştu! Usta sanatçıdan üzen haber
Spiker mi casus mu? Ela Rümeysa Cebeci'yle ilgili gündem yaratacak iddia

Spiker değil casus mu? Dosyadaki detay ortalığı karıştırdı
Uykusunda vefat etti! Saba Tümer cenazede gözyaşlarına boğuldu, ardından o paylaşımı yaptı

Saba Tümer cenazede gözyaşlarına boğuldu, ardından o paylaşımı yaptı
Herkes ekran başına! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi şifresiz kanalda

Herkes ekran başına! Milyonların beklediği heyecan şifresiz kanalda
90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu

90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu! Bu ismi tanıyorsunuz
title