Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da Sabah Saatlerinde Trafik Yoğunluğu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da haftanın son mesai gününde, sabah saatlerinde trafiğin yoğun olduğu bildirildi. Okul ve iş mesaisi nedeniyle Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 kara yolu ile TEM Otoyolu'nda trafik artışı yaşandı. Avrupa Yakası'nda Haliç Köprüsü girişinde, Anadolu Yakası'nda ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde yoğunluk gözlemlendi. Genel olarak şehirdeki trafik yoğunluğu %51, Avrupa Yakası'nda %45, Anadolu Yakası'nda ise %60'a ulaştı.

İstanbul'da haftanın son mesai gününde, sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu.

Sabah erken saatlerde başlayan okul mesaisi ve işe gidenlerin oluşturduğu yoğunluk dolayısıyla mega kentin Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarındaki bazı noktalarda trafik arttı.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Ankara istikametinde, Haliç Köprüsü girişinde trafik yoğun seyrediyor. Edirnekapı ve Zeytinburnu'nda da trafik akışı yavaşlarken, kara yolunun 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Okmeydanı ile Mecidiyeköy arasında da araç yoğunluğu oluştu.

Cevizlibağ'da Topkapı istikametinde yoğun seyreden trafik, karşı istikamette akıcı ilerliyor.

Çağlayan kavşağında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde zaman zaman araç yoğunluğu oluşurken, Beylikdüzü yönünde yoğunluk gözlenmiyor.

TEM Otoyolu Mahmutbey Gişeleri'nde Edirne istikametinde, Basın Ekspres Yolunda ise çift yönlü trafik yoğun seyrediyor.

Avrasya Tüneli girişinde yoğunluk

Anadolu Yakası'nda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişleri ile bağlantı yollarında yoğunluk yaşanıyor.

Avrasya Tüneli'nde, tünel girişinde de çift yönlü kısmi yoğunluk gözleniyor.

D-100 kara yolu Altunizade mevkisi Ankara istikameti açık seyrederken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde araçlar zor ilerliyor. Kara yolunun Bostancı mevkisi Kadıköy yönünde trafik yoğun seyrediyor.

İşe ve okula gitmek için sabah saatlerinde evden çıkanlar bazı toplu taşıma duraklarında, metrobüs ve metro aktarma merkezlerinde kalabalık oluşturdu.

İBB Cep Trafik Haritası verilerine göre, sabah saatlerinde trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 51'e ulaşırken, Avrupa Yakası'nda yüzde 45, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 60 olarak ölçüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Anadolu Yakası istanbul Güncel trafik

Narin Güran cinayetinde anne ve ağabey dahil 8 kişi tutuklandı

Narin cinayeti soruşturmasında 8 tutuklama, 4 kişi serbest

 Narin cinayetini çözecek ses kaydı ortaya çıktı! Amcadan 'Kız öldü mü Ramazan?' sorusu

Narin cinayetini çözecek ses kaydı ortaya çıktı

 Tutuklanan ağabey Enes Güran: Kendi kendimi ısırdım, sırtımdaki izler de mısır koçanı

Kolundaki ısırık ve sırtındaki izler sorulan ağabeyden akıllara ziyan savunma
Gramı 3 bin liraya dayandı! Uzmanların yıl sonu altın tahminini duyan kuyumcuya koşuyor

Uzmanların yıl sonu altın tahminini duyan kuyumcuya koşuyor
Erzincan'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 13 Eylül Erzincan'da nerede deprem oldu? Çapraz sorgu nedir? Çapraz sorguda ne yapılır? Çapraz sorgu nedir örnek? EN YENİ CUMA MESAJLARI | Resimli, dualı, anlamlı ve kısa Cuma mesajları! Ayetli Cuma mesajları neler? Narin cinayetinde kaç kişi tutuklandı, suçları ne? Narin olayında son durum nedir? Umut Akdoğan kimdir? Halk Tv konuğu Umut Akdoğan kaç yaşında, nereli? Umut Akdoğan biyografisi! GELİNİM MUTFAKTA 13 EYLÜL 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta dün kim kazandı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon bölüm izle! Kızılcık Şerbeti 67. bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? Jahrein neden gözaltına alındı? Jahrein (Ahmet Sonuç) kimdir? ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI! (20 bin sözleşmeli öğretmen) Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı? 13 EYLÜL CUMA MESAJLARI (RESİMLİ) En güzel, anlamlı, kısa, ayetli, dualı ve hadisli cuma mesajları.. Yalı Çapkını CANLI izle! STAR TV Yalı Çapkını yeni bölüm full HD canlı yayın izle! 13 Eylül Cuma Yalı Çapkını yeni fragmanı yayınlandı mı?
title