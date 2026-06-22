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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 67'ye ulaştı

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 67'ye ulaştı
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İstanbul'da haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu arttı. Anadolu ve Avrupa Yakalarında karayolları ile köprülerde yoğunluk gözlenirken, yoğunluk oranı yüzde 67'ye çıktı. Toplu taşıma duraklarında da kalabalık oluştu.

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolunda Kartal'da başlayan yoğunluk Avrasya Tüneli girişine kadar ulaşıyor.

TEM Otoyolu'nda, Sancaktepe ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasında sürücüler araçlarıyla trafikte ağır seyrediyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametindeki trafik yoğunluğu Ümraniye'den köprü girişine kadar uzanıyor.

Şile Otoyolu'nda, Altunizade ile Ümraniye arasında yer yer yoğunluk görülüyor.

Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolu Ankara istikametinde Beylikdüzü ve Bakırköy ile Zetinburnu ve Beyoğlu arasında, Edirne istikametinde de Beylikdüzü mevkisinde araçlar yavaş ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda Esenler ile Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa ile Seyrantepe arasında araçlar güçlükle seyrediyor.

Öte yandan, sabah saatlerinde işe ve okula giden yolcular, tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Haritası'na göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 67'ye kadar çıktı.

Kaynak: AA / Adem Koç
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