İstanbul'da hafta sonu planı olanlar dikkat! Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında sefer düzenlemesi Güncel Haberler Metro İstanbul, Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında seferlerin 10-11 Aralık'ta düzenlemeye gidildiğini söyledi. Fulya ve Yıldız istasyonlarının entegrasyon çalışmaları nedeniyle seferlerin bu hafta sonu 06.00-22.00 saatleri arasında yapılacağı belirtildi. Metro İstanbul, Fulya ve Yıldız istasyonlarının entegrasyon çalışmaları nedeniyle Mecidiyeköy- Mahmutbey metro hattında seferlerin 10-11 Aralık'ta 06.00-22.00 saatleri arasında yapılacağını duyurdu. SEFERLER AKŞAM 10'DA BİTECEK Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Fulya ve Yıldız istasyonlarının entegrasyon çalışmaları nedeniyle M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'mızda seferlerimiz 10 ve 11 Aralık tarihlerinde 06.00-22.00 saatleri arasında yapılacaktır ve 10 Aralık'ta gece metrosu hizmeti verilemeyecektir." ifadeleri kullanıldı. Kaynak: AA / Güncel Mecidiyeköy Mahmutbey İstanbul Güncel Haberler

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