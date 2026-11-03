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İstanbul'da gök gürültülü yağış akşam trafiği yoğunluğunu yüzde 89'a çıkardı

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İstanbul'da gök gürültülü yağış akşam trafiği yoğunluğunu yüzde 89'a çıkardı Haber Videosunu İzle
İstanbul'da gök gürültülü yağış akşam trafiği yoğunluğunu yüzde 89'a çıkardı
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İstanbul'da akşam saatlerinde aralıklarla etkili olan gök gürültülü yağış iş çıkışı trafik yoğunluğuna neden oldu. İBB Trafik haritasına göre yoğunluk 19.00 sıralarında yüzde 89'a ulaştı; Meteoroloji uzmanlarına göre yağış gece yarısından itibaren artarak yarın gün boyu sürecek.

(İSTANBUL ) Gök gürültülü yağışın aralıklarla etkili olduğu İstanbul'da akşam trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. İBB Trafik haritasına göre, yoğunluk 19.00 sıralarında yüzde 89 düzeyine ulaştı.

İstanbul ve çevresinde dün akşam saatlerinde başlayan ve bu akşam da aralıklarla etkili olan gök gürültülü yağış iş çıkışında trafikte yoğunluğa neden oldu. İBB Trafik haritasına göre yoğunluk 19.00 sıralarında yüzde 89 düzeyinde ölçüldü.

Meteoroloji uzmanlarının uyarılarına göre, İstanbul ve çevresinde yağış, gece yarısından itibaren etkisini artırarak yarın gün boyu aralıklarla görülecek.

Kaynak: ANKA
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