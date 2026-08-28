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İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oluyor

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İstanbul'un bazı bölgelerinde gök gürültülü sağanak etkili oluyor.

İstanbul'un bazı bölgelerinde gök gürültülü sağanak etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kentteki bazı bölgelerde kuvvetli yağış etkili olmaya başladı.

Karadeniz üzerinden gelen yağış kütlesi, Anadolu Yakası'nda Şile, Sultanbeyli, Maltepe ve Adalar hattında etkili oluyor.

Kuvvetli yağış ve yollarda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşatıyor.???????

Kaynak: AA
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